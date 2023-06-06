Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Meğer sırrı bunda saklıymış: Ustası gizli tarifi paylaştı! Hazır yufkadan el açması tadında börek yapmanın püf noktası

Börek sevenlerin en korkulu rüyası hamurunu açmaktır. Neyse ki bunun için kurtarıcı malzeme var: Tabii ki hazır yufka! Uğraştırıcı bir yükten kurtaran hazır yufka adeta hızır gibi imdadımıza yetişiyor. Ancak hazır yufkanın tadı ve kıvamı bir türlü el açması gibi olmuyor diyorsanız size müthiş bir ipucumuz var. Ustasından aldığımız bu sırla el açması tadında börekler hazırlamanız artık mümkün. İşte el açması kıvamında hazır yufkadan börek yapmanın püf noktaları…

Giriş: 06.06.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Özellikle çalışanlar ve vakti olmayanlar için kurtarıcı bir malzeme olan hazır yufka, mutfakta imdadımıza yetişiyor. Börekten vazgeçemeyenler için ya da misafirlerine sunum yapmak için hazır yufkadan yapılan börekler günümüzü kurtarabilir. Hazır yufka kullanarak el açması börekle benzer sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte çıtır çıtır tadına doyamayacağınız el açması tadında hazır yufkadan çapılmış börek tarifi ve püf noktaları

  • HAZIR YUFKADAN BÖREK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

    İşin en önemli kısmı yufka seçimidir. Özellikle günlük, taze yufka satan yerlerde o gün içerisinde üretilmiş yumuşacık yufkalar tercih etmeye özen gösterin. Eğer günlük yufka satan bir yer bulamıyorsanız marketlerde satılan böreklik yufkaların olabildiğince en tazelerinden almaya çalışın. Böreğe tüm güzelliğini yufkalar vereceği için bu aşama oldukça önemli.

  • İkinci en önemli noktası ise börekte kullanacağınız soslardır. El açması börek bile yapsanız unutmayın ki sossuz olmaz. Tüm yufkaların lezzetine lezzet katan en önemli aşama kesinlikle börek sosunu tam kıvamında ve güzel bir şekilde hazırlamaktır. Börekte kullanacağınız en önemli malzemelerden biri yumurtadır. Böreğin daha yumuşacık ve lezzetli olması için yoğurt ya da süt veya ikisi birlikte sosların içerisinde kullanabilirsiniz.

  • Şimdi geldik en önemli sırlarından birine! Böreğinizin kıyır kıyır olmasını istiyorsanız sirke, puf puf kabartmak için ise soda kullanmalısınız.

    Sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı da böreklerin kurumasına engel oluyor ve eşsiz bir lezzet katıyor.

  • Sıra iç harcına geldiyse en güzel malzemeleri kullanmalısınız. Birbirinden farklı börek iç harçları hazırlamak mümkün. Bunları hazırlarken kuru olmamalarına özen göstermek gerekiyor. Örneğin kıymalı bir iç harç için mutlaka orta yağlı kıyma kullanmak önemli püf noktalarından biridir. Aynı şekilde patatesli iç harçlar için içerisinde tereyağı, soğan gibi ona lezzet katan malzemeler kullanmak şart. Peynirli iç harçlarda da tam yağlı peynirler kullanmak böreklerin lezzetlenmesi için önemli sırlardan. İç harçlarınızı peynirli yapıyorsanız harcı yumurta, süt, eritilmiş tereyağı gibi malzemelerle karıştırarak daha farklı ve efsane sonuçlar da elde edebilirsiniz.

  • Böreğin çıtır çıtır ve lezzetli olması için son aşamalar da oldukça önemli. Yani pişirme aşaması! Pişirme aşamasından önce böreklerin üzerine sostan biraz daha gezdirip emmesini beklemek önemli lezzet sırlarından bir diğeridir. Bu aşamalarda böreklerinizi buzlukta veya buzdolabında dinlendirerek daha enfes bir hale de getirebilirsiniz. Özellikle bir gece önceden bu şekilde hazırlanıp, sosunu döktükten sonra dolapta dinlenen böreklerin lezzeti çok daha nefis olacaktır.

  • En son aşama ise börekleri pişirmek. Börekleri pişirdikten ve fırından aldıktan sonra isteğe bağlı olarak üzerlerine tereyağı gezdirebilirsiniz. Temiz bir mutfak örtüsü veya bezini üzerine kapatarak dinlendirebilir, kurumasını engelleyebilirsiniz. Üzeri çıtır içi bol malzemeli nefis börekleriniz hazır! Her yiyenin bu sırlar sayesinde böreklerinizi el açması sanması da garanti.

  • PATATESLİ ÇITIR BÖREK TARİFİ

    Malzemeler:

    4 adet yufka

    1 su bardağı sıvı yağ

    1 yemek kaşığı sirke

    3 yemek kaşığı un

    İç harcı için:

    4 adet orta boy patates

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 adet soğan

    1 tatlı kaşığı nane

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay kaşığı karabiber

    Tuz

    Üzeri için:

    1 adet yumurta

  • Patatesli çıtır börek nasıl yapılır?

    Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayın.

    Rendelediğiniz ya da küçük doğradığınız soğanı sıvı yağda kavurduktan sonra patatesleri ilave edin ve nane, tuz, kırmızı toz biberi de ekleyerek kavurun.

    İç harcını soğumaya bırakın.

    Sıvı yağ, sirke, un ve tuzu iyice çırparak boza kıvamında sos hazırlayın.

    Yufkalardan bir tanesini serin ve yarısının üzerine hazırladığınız sostan 3-4 yemek kaşığı dökerek fırça ile yayın.

    Yufkanın diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın ve üzerini tekrar sos ile ıslatın. Yapım aşamasında sirke kokusu beni endişelendirmişti ama piştikten sonra çıtır çıtır nefis bir börek oldu.)

    2 katlı yufkanızı pizza dilimi şeklinde 6 parça kesiyorsunuz ve üçgenlerin kalın kısımlarına iç harcından koyarak sigara böreği sarar gibi sarıyorsunuz.

    Tüm malzemeleri aynı şekilde yaptıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alalım, üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180 derece ısıttığınız fırında patatesli börekler kızarana kadar pişiriyorsunuz.

    Çıtır çıtır patatesli börek tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun…

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.