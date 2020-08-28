Ünlü oyuncu, "Karantina sırasında hayatım çok değişti. Bu çılgınca. Ben otoriteyle yaşayabilen ya da otorite tarafından kısıtlanan biri değilim, bu yüzden bu koşullar benim açımdan gerçekten zorlayıcı. Dürüst olmam gerekirse bana sabırlı olmaya dair çok şey öğretti" dedi.



