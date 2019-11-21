Hanson kadın, okula gittiği dönemlerde çok etkilendiği bir anısını şu şekilde anlattı:

"En iyi arkadaşımla birlikte oturuyorduk. O güzeldi. Bir çocuk etrafımızda dolanıyordu ve ikimizi kıyaslayarak 'Meghan'a bak bir de Olivia'ya bak. Kıyasa gerek yok. Olivia çok daha güzel' dedi. Bu da beni çok etkiledi."