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        Haberler Ekonomi Borsa Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı! 'MEGMT' kaç lot dağıttı, borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı! 'MEGMT' kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 28,30 TL hisse fiyatıyla 7-8 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından gözler, Mega Metal halka arz sonuçları ile kişi başı lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Mega Metal, halka arz kapsamında katılımcılara toplamda 53 milyon lot dağıtımı yapıldı. İşte Mega Metal'in 'MEGMT' koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 01:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 01:08
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        • 1

          Mega Metal geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bülten ile 7-8 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar Mega Metal halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanması ile kişi başına düşen lot miktarı netlik kazanmış oldu. Peki, "Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı mı? 'MEGMT' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte 2023 Mega Metal halka sonuçları...

        • 2

          MEGA METAL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) Halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.868.974 oldu.

        • 3

          MEGA METAL KAÇ LOT VERDİ?

          Halka arza toplam arz büyüklüğünün 3.35 katı talep iletildi. Mega Metal halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 12-13 lot dağıtım yapıldı.

        • 4

          MEGA METAL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Mega Metal'in önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          MEGA METAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Halka arzda paylar, 28,30 TL sabit fiyattan halka arz edildi. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı. Pay talebi için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanıldı.

        • 6

          MEGA METAL HALKA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz edildi.

          MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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