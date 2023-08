1989'da gösterime giren 'When Harry Met Sally' (Harry Sally'yle Tanışınca), 1994'te 'When a Man Loves a Woman' (Erkek Severse), 1995'te 'French Kiss' (Fransız Öpücüğü) ve 1998'de 'City of Angels'la (Melekler Şehri) yıldızı parlayan Meg Ryan, David Duchovny ile birlikte 13 Ekim'de vizyona girecek 'What Happens Later?' adlı filmde başrolde yer aldı.