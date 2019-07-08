Olaylar peş peşe yaşandı

08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarih 7 Şubat... Zuhal S. ve Reyhan S. adlı kız kardeşler bankadan 11 bin 500 lira para çekti. Trafik ışıklarına gelen iki kız kardeşin araçlarına arkadan bir otomobil çarptı. Trafik kazası olduğunu sanan iki kız kardeş aslında gaspçıların hedefi olmuştu. Arkadaki araçtan inen gaspçılar, iki kız kardeşin çektiği parayı ve cep telefonunu alarak kaçtı. Tüm bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAYLAR PEŞ PEŞE YAŞANDI
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olayla ilgili Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis çalışma yaparken, Tuzla’da peş peşe iki olay daha yaşandı. 7 Şubat günü bankadan çıkan Mehmet T. saldırıya uğradı. Çektiği 354 bin liranın 2 binini gaspçılara kaptırdı. Gaspçılarla olan mücadelesi güvenlik kameraya saniye saniye yansıdı. Hemen 5 Mart günü yine benzer bir olay daha yaşandı.Bu kez Tapu Müdürlüğü’nde çıkan Rüstem K. üzerinde taşıdığı 225 bin lira para gasp edildi.
6 KİŞİ YAKALANDI
Görüntülerden yola çıkarak zanlıların kullandığı araçları tespit eden Gasp ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.Bu 3 olayda yer alan Savaş M. ile birlikte 5 kişi 2 ay önce yakalandı. 5 şüpheli tutuklandı. Bu operasyonla birlikte İstanbul’un azılı bir çetesi çökertildi.
ÇETENİN DEVAMI ÇIKTI
Bir süre sonra yine Anadolu Yakası’nda benzer olaylar yaşanmaya başlandı. Mağduru takip etme ve yöntem polisi şaşırtmadı. Gasp ekipleri, benzer iki olayı incelediğinde tanıdık bir çeteyle karşılaştı. Bu çete bir süre önce çökertilen azılı çeteyle bağlantılı bir çeteydi. Ve üstelik Ankara ile Bursa’da da gasp olayları gerçekleştirmişti.
ÇETE TAMAMEN ÇÖKERTİLDİ
Elde edilen güvenlik kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve delilerin ardından 5 kişi daha tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Bir çok olayı medyada yansıyan medyatik çete bu operasyonla tamamen çökertildi.
YÖNTEMLERİ FİLM SENARYOLARINI ARATMADI
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürdürülen soruşturmada azılı çetenin yöntemi de hazırlanan dosyaya konuldu. Elde edilen delillere göre, gasp çetesi, olayda kullanacağı araçları kadınlar üzerine satın alıyor. Ardından çetenin elemanı olan Mehmet V. tarafından ikiz plaka hazırlanıp takılıyor. Kendilerine seçtikleri bölgelerde bir elemanları banka ve Tapu müdürlüklerine giriyor. Banka ve Tapu’da parayla çıkan müştekiler dışarda bekleyen çeteye bildiriliyor. Çete gelen bilgi üzerine harekete geçerek, gasp olayını gerçekleştiriyor.
HER OLAYDA YENİ BİR ARAÇ KULLANDILAR
Olayda kullanılan araç, olay sonrası hemen satılıyor. Ardından yeni bir araç satın alınıyor. Gasp çetesi, yakalanmamak için her yeni olayda, yeni bir araç kullanıyor.
Çete üyeleri polisin, cezaevine giren kişinin cep telefonunu takip etmediğini düşünerek , cezaevine giren arkadaşlarının cep telefonlarını kullanıyor. Tüm bu ayrıntılar ve elde edilen güvenlik kamera kayıtları dosyaya konuldu. Soruşturmanı ardından 5 kişi adliyeye gönderildi.
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