Medyapım'dan büyük ortaklık

Medyapım ve The Mediapro Studio kurdukları ortak yapım şirketini duyurdular. İki şirket, ortak girişimlerinin amacını; 'Yeni İspanyolca içerikler üretmek, popüler Türk dizilerini uyarlamak ve bu içerikleri İspanya, Latin Amerika ve bütün dünyaya pazarlamak' şeklinde açıkladı.
"MEDYAPIM'IN BAŞARISI, KALİTESİNİN KANITI"
The Mediapro Studio'nun CEO’su Laura Fernández Espeso yaptığı açıklamda, "İçeriğin sınır tanımadığı bu dönemde Medyapım’ın dünyadaki muazzam başarısı, yarattıkları içeriklerin olağanüstü kalitesinin kanıtı. The Mediapro Studio olarak bu iş birliğinin, iki şirketin yaratıcılığının birleşmesi için bir fırsat olacağını ve yalnızca İspanyolca konuşan ülkelere değil tüm dünyaya hitap edecek değerli içerikler doğuracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"YENİ UFUKLAR İÇİN HEYECAN DUYUYORUM"
Medyapım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy ise, "Türk dizileri ile dünyada yakaladığımız başarıdan sonra, yeteneğiyle dünyaca başarı kazanmış doğru ortakla İspanyolca içerik tasarlamak ve üretmek için güçlerimizi birleştirmemizin vaktinin geldiği kanısındayım. The Mediapro Studio ile kurduğumuz bu yeni ortaklık için ve bu ortaklıktan doğacak yeni ufuklar için heyecan duyuyorum." dedi.
'SADAKATSİZ'İN İSPANYA'DAKİ BAŞIRISI
Türkiye’nin önde gelen yapım şirketlerinden Medyapım, Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısının öncüsü konumunda. Yakın zamanda İspanya’da Antena 3 kanalında Infiel adı altında yayınlanmaya başlayan 'Sadakatsiz', dünyada birçok ülkenin ulusal kanallarında ve Latin Amerika’da HBO Max’te de yakaladığı büyük başarıyı İspanya’da da gösterdi.
2020’de yayına başladığından beri Türkiye’de çarşamba akşamlarının trend olan dizisi yayın hayatına güçlü bir şekilde devam ediyor.
İspanya, Avrupa, Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin medya sektörlerinde önemli bir yere sahip olan The Mediapro Studio, uluslararası içerik tasarlayan, geliştiren, üreten ve dağıtan özel bir şirket. Mediapro Group’un 2019’da içerik üretimi ve dağıtımına odaklanması için kurduğu şirket, kısa sürede grubun içerik makinesine dönüştü.
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