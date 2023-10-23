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        Haberler Yaşam Medusa mozaiğinin üzeri kapatılacak

        Medusa mozaiğinin üzeri kapatılacak

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiğinin üzeri kış şartlarından koruma amacıyla 15 Kasım'da kapatılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:25
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        Medusa mozaiğinin üzeri kapatılacak
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Antik kenti bu yılın 9 aylık bölümünde yaklaşık 19 bin kişi ziyaret ederken, en çok ilgiyi çeken ise Medusa mozaiği oldu.

        Odeion kısmında 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan Medusa mozaiği bu sene de kış şartlarından etkilenmemesi için korumaya alınacak. Mayıs ayında ziyarete açılan Medusa mozaiğinin üzeri 15 Kasım'da örtülecek.

        Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Medusa mozaiğinin, özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectile' denilen yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu yönüyle tek olma özelliği taşıdığını söyledi.

        Doç. Dr. Özüdoğru, "'Opus Sectile' tekniğiyle günümüze ulaşan bildiğimiz tek Medusa, Kibyra odeionunda. Medusa'yı görmek için talep çok, ziyaretçi sayımız son yıllarda arttı ancak Medusa'nın üzeri koruma amaçlı her yıl belli bir süre kapatılıyor" dedi.

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        #Medusa Mozaiği
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