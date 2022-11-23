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Medusa mozaiği, üzeri örtülerek kış şartlarından korunacak

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde bu yıl 18 bin kişi ağırlandı. Ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken, her yıl mayıs ayında ziyarete açılıp, kış mevsiminde üzeri örtülen Medusa mozaiği oldu. Mozaik, bu sene de kış şartlarından etkilenmemesi için üzeri örtülerek muhafaza edilecek

Giriş: 23.11.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Medusa mozaiği, üzeri örtülerek kış şartlarından korunacak
DHA

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti, bu yıl da ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

DHA'nın haberine göre antik kentin odeion kısmında 2009'daki kazılarda ortaya çıkarılan Medusa mozaiği de ziyaretçilerin ilgisini en fazla çeken yapı oldu.

18 BİN ZİYARETÇİSİ OLDU

Kibyra ve Medusa'yı görmek için bu yıl 18 bin kişi, antik kenti ziyaret etti. İklim şartları nedeniyle yıl boyu sergilenemeyen Medusa mozaiği, ilerleyen günlerde ziyarete kapatılacak.

Her yıl mayıs ayında ziyarete açılan Medusa mozaiğinin kış şartlarından etkilenmemesi için de üzeri örtülecek.

DÜNYADA TEK

Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Medusa mozaiğinin, özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectile' denilen yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu özelliğiyle tek olma özelliği taşıdığını vurguladı.

Özüdoğru, "'Opus Sectile' tekniğiyle günümüze ulaşan bildiğimiz tek Medusa, Kibyra odeionunda. Medusa'yı görmek için talep çok, ziyaretçi sayımız son yıllarda arttı ancak Medusa'nın üzeri koruma amaçlı her yıl belli bir süre kapatılıyor" dedi.


Kibyra odeionu ve Medusa mozaiği hakkında da bilgi veren Özüdoğru, şunları kaydetti:


"Kibyra odeionu; odeion yapısı, kentin kamu binalarının yer aldığı Merkez Tepe'nin güneybatı köşesinde konumlanmaktadır. Yapının ön kısmında bulunan tabanı mozaik döşeli Odeion Stoası´ndaki yazıtta, yapının Antik dönemde 'odeion' (müzik evi, konser salonu) olarak adlandırıldığı anlaşılmıştır. Yazıtlarda, odeionun önündeki stoanın mozaik zeminin Aurelius Sopatros ve Cladius Theodoros kardeşler tarafından MS 249- 254 yıllarında yaptırıldığı aktarılmaktadır. Odeion, aynı zamanda kent meclisi (bouleuterion); önüne eklenen bir sahne binası (skene) ile üzeri çatıyla kapalı bir tiyatro; ayrıca Kibyra'nın Roma İmparatorluk dönemi boyunca Küçük Asya Eyaleti´nin yargı merkezlerinden (conventus) birisi olmasından dolayı bir mahkeme binası işlevleriyle de kullanılmış olmalıdır. Odeion, iç kısımda 31 oturma sırası ile yaklaşık 2 bin 500-3 bin kişilik izleyici kapasitesine sahiptir. Bu haliyle ülkemizde, antik dönem içinde üzeri bir çatı örtüsüyle kapatılmış, en büyük kamu yapısı olma özelliğini taşımaktadır. Yapının orkestra bölümünün zemininde renkli mermer plakalardan (opus sectile) oluşan Medusa (Antik Çağ'da gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan mitolojik figür) betimlemesi yer almaktadır. Yapılış tekniği bakımından, buradaki Medusa figürünün bir benzeri daha henüz bilinmemektedir yani üniktir." (DHA)

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