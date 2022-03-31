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Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

Kültürel dokusuyla Özbekistan'ın en eski şehirlerinden Buhara, sunduğu manevi atmosferle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

31.03.2022 - 11:48 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Orta Asya'nın önemli ülkesi Özbekistan'ın medreseler şehri Buhara, yüzyıllardır koruduğu tarihi kültürel dokusu ve mimarisiyle ziyaretçilerine manevi bir atmosfer sunuyor.

  • AA'nın haberine göre Türk-İslam mimarisiyle dikkati çeken kent, köklü tarihiyle biliniyor. Sahip olduğu ruhani atmosferle ziyaretçilerini büyüleyen Buhara'nın cadde ve sokaklarında geçmişin derin izlerini taşıyan bir çok yapı ve eser bulunuyor.

  • Çinilerle kaplı çok sayıda medrese, Buhara'nın asırlardır koruduğu tarihi ve kültürel yapısına görsel güzellik katıyor.

  • Dünyada Kubbet-ül İslam unvanına sahip 3 şehirden biri olarak bilinen Buhara, İmam Buhari ve İbn-i Sina'nın doğup büyüdüğü yer olmasından dolayı da turistleri kendisine çekiyor.

  • "ŞEHİR, KUBBET-ÜL İSLAM ADIYLA ÇOK MEŞHURDUR"

    Özbekistan'da tur rehberi olarak görev yapan Afzal Barnayev, Buhara'nın kadim bir kent olduğunu söyledi.

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