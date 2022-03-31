"Buhara'nın esas önemi, İslam aleminde eğitim merkezlerinden birisidir. Bu yüzden şehir, 'Kubbet-ül İslam' adıyla çok meşhurdur. Buhara'da 20. yüzyılın başlarına kadar 400'e yakın medrese vardı. İnsanlar o dönemlerde 'medreseler şehri' veya 'talebeler şehri' diye anardı" diye konuştu.