Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.