Başakşehir'de üç ayrılık birden! Yeni teknik direktörleri Okan Buruk'la resmi sözleşme imzalayan Medipol Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ ayrılıkları duyurdu.

Turuncu-lacivertlilerin başkanı, Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde Riad Bajic, Emmanuel Adebayor ve Serdar Taşçı'yla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Gümüşdağ, "Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı gibi oyuncularla olan sözleşmelerimiz sonlandı. Bu isimlerle devam etme düşüncemiz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı da satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.