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Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Finali hedefliyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Galatasaray'ı eledikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için bu maç, bu galibiyet çok önemliydi. İnşallah bunu devam ettiririz. İnşallah ikinci adımı atıp finali hedefliyoruz" dedi.

Giriş: 06.04.2023 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Finali hedefliyoruz
İHA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Çok önemli bir maçtı. İki taraf da galip gelmek için çok iyi mücadele etti. Takım olarak 96 dakika çok emek verdik. Güzel goller ile devreye 2-1 önde girdik. Maçı da 3-2 bitirdik. 42 maç yaptık, 25 galibiyet aldık. Çok yorulmuştuk. Bizim için bu maç, bu galibiyet çok önemliydi. İnşallah bunu devam ettiririz. İlk adımı attık, yarı finale geldik. Ankaragücü ile karşılaşacağız. İnşallah ikinci adımı atıp finali hedefliyoruz" diye konuştu.

Kırmızı kart gören Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun üzgün olduğunu söyleyen Sözer, "Takıma çok bağlı. Yalnız bıraktığı için özür diledi" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de oynadıkları ve 7-0 kaybettikleri Galatasaray maçından sonra toparlandıklarını söyleyen Erdinç Sözer, "Böyle bir mağlubiyet hiç unutulmaz. 25 yıldır çalışıyorum hiç yaşamadım. Bu güzel motivasyonla, istekle çok güzel bir maç yaptık. Galatasaray’a da saygı duymak lazım. Buna karşılık vermek kolay değildi. Biz buna takım halinde enerji ile karşılık verdik" ifadelerini kullandı.

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