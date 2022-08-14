UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakayı 36 yaşındaki Brisard yönetecek. Mücadelede, Brisard'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Erwan Finjean ile Alexis Auger üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fransız Thomas Leonard olacak.