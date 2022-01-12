Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Macaristan 1. Lig ekiplerinden Fehervar forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Peter Zulj için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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