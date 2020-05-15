Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, koronavirüs önlemleri sebebiyle iki ayrı grup halinde antrenmanlarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertliler, pazartesi saat 09.45 ve 10.45´te iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.