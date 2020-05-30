Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.15'te başlayacak.