Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut idmanıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmayla devam edecek.