Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. İdman, pas ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın sürdürecek.