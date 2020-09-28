Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ısınma çalışmalarının ardından pas oyunu oynadı.

Geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.