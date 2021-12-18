Galatasaray maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.

OKAKA 9. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.

Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.

DUARTE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Halil Dervişoğlu'na yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını gören Duarte, topa vurarak gösterdiği tepki sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.