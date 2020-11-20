Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Turuncu-Lacivertli ekip, son dört müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Beşiktaş ise 10 puana sahip...

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.