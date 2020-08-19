Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Utrecht, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı renklerine bağladı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'e 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.

VEDA VİDEOSU

Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Elia" başlığıyla, Hollandalı futbolcunun Medipol Başakşehir'deki neşeli anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.