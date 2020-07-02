,Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan COVID-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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