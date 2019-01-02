Süper Lig'de devre arasına 35 puanla giren, 22 gol atan ve kalesinde sadece 8 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir, deplasmanlarda da en çok puan toplayan takım oldu. Deplasmanda oynadığı 9 maçtan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibi bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde de 4 gol gördü. Oynadığı futbolla birçok otoritenin şampiyonluk adayı olan turuncu lacivertliler, gol yollarında yaşadığı problemi çözerek, Antalya kampına hazır girmeyi planlıyor. Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna katan Başakşehir, hücum hattında yaşanan sıkıntıya önemli bir alternatif getirdi.



BAŞAKŞEHİR, ROBİNHO İLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI



Demir Grup Sivasspor'dan kadroya katılan Robinho'nun 2'nci yarı hazırlıklarıyla birlikte Başakşehir'in şampiyonluk yürüyüşünün önemli bir parçası olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında Sivasspor formasıyla 16 lig mücadelesine çıkarken 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Ligin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Brezilyalı oyuncunun, bunun yanı sıra sürekli oyun içinde kalıp, takımı yöneten lider futbolcu konumda olması da Başakşehir futboluna önemli bir ivme katacak. Robinho'nun tecrübesiyle de kritik maçları çözmesi bekleniyor. Ara transfer dönemlerinde çok fazla transfer yapmamaya özen gösteren Abdullah Avcı, Robinho'nun gelişiyle hücum gücü daha da yüksek bir takımla gol sorununu çözmeyi amaçlıyor.



TRANSFERİN GÖZDESİ YİNE VİSCA



Oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Edin Visca, yine transfer döneminin gözde isimlerinin başında geliyor. Süper Lig'in ilk yarsında tüm maçlarda görev alan ve 6 golün yanında 7 de asist yapan Bosna Hersekli futbolcunun ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Devre arasında güçlü bir kadro kurarak üst sıralara yaklaşma çabası içinde olan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın sunduğu transfer listesinin en üstünde yer alan Visca için tüm şartları zorluyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Başakşehir'de takımın en önemli hücum silahı olan Visca'nın takımdan ayrılması ise zor görünüyor. Ancak teklif edilecek bonservis bedeli de bu transferdeki önemli etkenlerden biri olacak. 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali düşük görülse de, gitmesi halinde yeni bir kanat oyuncusu transferi için harekete geçilecek.



KAMPTA 2 HAZIRLIK MAÇI



Ligin 2'nci yarısına tesislerinde yapacağı hazırlıklarla başlayacak olan Medipol Başakşehir, 5-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. Çalışmalarını Belek'te sürdürecek olan turuncu-lacivertliler, kampta 2 de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak saat 17.00'de Arnavutluk ekibi Kukesi ile karşılaşacak olan Başakşehir, 11 Ocak'ta ise Hollanda Eredivisie takımı Ado Den Haag ile mücadele edecek.