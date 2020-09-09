Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.