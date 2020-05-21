Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla antrenman sona erdi.



Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30 ve 17.00´de iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.