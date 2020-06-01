Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.