

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında FC Pyramids´den satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Okechukwu Azubuike´nin satın alma opsiyonu 19.07.2020 tarihinde devreye girmiştir. 2022-2023 sezonu sonuna dek formamızı giymeye devam edecek olan Nijeryalı futbolcumuza başarılar diliyoruz" denildi.

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