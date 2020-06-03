Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.