Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.