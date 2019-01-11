11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, kamp yaptığı otelin sahasında ADO Den Haag ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri 6. dakikada Caiçara, 33. dakikada İrfan Can Kahveci ve 71. dakikada Jojic'ten geldi. ADO Den Haag'ın tek golünü ise 70. dakikada Pinas attı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımını sahaya, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mert Çelik, Epureanu ve Karim Hafez, orta sahada İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro ve Arda Turan ile forvette de Robinho ilk 11'iyle sürdü.
SERDAR TAŞÇI SİFTAHI YAPTI
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Serdar Taşçı, turuncu-lacivertli formayı ilk kez ADO Den Haag karşısında giydi.
Yedekler arasında yer alan Serdar, mücadelenin 70. dakikasında Mert Çelik'in yerine oyuna dahil oldu ve son 20 dakikada mücadele etti.
Turuncu-lacivertli takımın Kukesi ile oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Robinho, bu kez ilk 11'de sahaya çıktı.
İkinci yarıda rakibiyle girdiği bir mücadele sonrasında sakatlanan Bajic oyuna devam edemedi. Bosna Hersekli futbolcu yerini Muhammed Arslantaş'a bıraktı.
Avcı, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu Mert Çelik'e ise Kukesi maçının ardından bu karşılaşmada da ilk 11'de şans verdi.
Turuncu-lacivertli takım, ilk hazırlık maçında da Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etmişti.
Karşılaşmayı, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasındaki rakibi Trabzonspor'un teknik ekibinden izleyenlerin de olduğu görüldü.
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