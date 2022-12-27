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Medipol Başakşehir: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı

Giriş: 27.12.2022 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Medipol Başakşehir: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic attı.

Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip puanını 30'a yükseltti ve aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Sekizinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ALEKSIC SON 4 MAÇTA 3. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.

DENİZ TÜRÜÇ 3. GOLÜNE ULAŞTI

Medipol Başakşehir'i, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Türüç, bu sezon ligde üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, 57. dakikada fileleri havalandırdı.

MAHMUT TEKDEMİR CEZALI

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mahmut Tekdemir, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Mahmut, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

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