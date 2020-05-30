Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Futbolcular, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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