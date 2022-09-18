Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı.
35. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Münir'in ara pasıyla Traore, Fatih Karagümrük ceza sahasında topla buluştu. Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Viviano topu kontrol etti.
45+5. dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı frikiği Caner Erkin kullandı. Caner'in ceza yayı önünden kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Volkan çıkardı. Dönen topa Jimmy Durmaz vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
47. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Caner'in kullandığı uzun taç atışında Diagne topu kafa ile altıpas önüne indirdi. Kouassi'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
54. dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında ceza sahasına giren Kouassi'nin dar açıdan yerden sert gönderdiği top, ters taraftaki direkten geri döndü. Boşta kalan topa Borini vurdu, takım arkadaşına çarpan top auta çıktı.
63. dakikada gelişen Karagümrük atağında, Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu altıpas önünde Kouassi kontrol etti. Kouassi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
68. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topu kontrol eden Szysz, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Lima'ya yerden pasını attı. Lima'nın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.
90+1. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Berkay sol kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yerden sert gönderdiği topa Karagümrük'te Baniya'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.
Mücadele 0-0 sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 58 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 86 Aleksic), Traore (Dk. 86 Okaka), Münir (Dk. 65 Szysz), Keny (Dk. 58 Serdar Gürler)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 25 Biraschi), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 86 Caulker), Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi (Dk. 86 Burak Kapacak), Borini, Diagne (Dk. 79 Colley)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 57 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)
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