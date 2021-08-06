Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde karşılaştı.

İki ekip de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka golsüz tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ile bir penaltıdan faydalanamadı.