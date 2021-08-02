Ege İhracatçı Birliklerinden alınan verilere göre, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın 6 aylık döneminde yüzde 35 artışla, 6 milyar 974 milyon dolardan 9 milyar 437 milyon dolara çıktı.
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ilk sırada 1 milyar 602 milyon dolarla Almanya yer aldı. Hazır giyimde önemli pazarlardan İspanya'ya ihracat da 6 aylık dönemde yüzde 60 artışla 705 milyon dolardan 1 milyar 203 milyon dolara yükseldi.
Geçen yıl sektörün toparlanmasında büyük katkısı olan medikal tekstil ihracatı ise sert düştü. 2020'in ilk yarısında 567 milyon dolar olan medikal tekstil ihracatı bu yılın ayın döneminde ise yüzde 42 kayıpla 329 milyon dolara geriledi.
İHRACATTA NORMALLEŞME ETKİSİ
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, AA muhabirine, özellikle Avrupa'dan gelen taleple sektörün 2019 rakamlarını aştığını söyledi.
Salgının başladığı günden itibaren bazı hazır giyim ihracatçılarının tezgahlarını maske, tulum ve koruyucu kıyafetlerine çevirdiğini belirten Sertbaş, "Bir çok arkadaşımız bu yolla üretime, istihdama katkı sağlamaya devam etti. Türkiye medikal tekstil alanında kendini kanıtladı. Çok kısa sürede önemli üreticilerden biri oldu. Bu Türk ihracatçısının hızlı uyum sağladığının çok güzel bir örneği oldu." diye konuştu.
Yılın 6 aylık döneminde medikal tekstil ihracatının düştüğünü belirten Sertbaş, buna rağmen sektörün genelinde artış yaşandığını ifade etti.
Özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren atılan normalleşe adımlarıyla konfeksiyon ihracatının arttığını dile getiren Sertbaş, başta Avrupa ve ABD olmak üzere yoğun talep geldiğini dile getirdi.
Söz konusu dönemde ABD'ye ihracatın yüzde 48 artışla 326 milyon dolardan 420 milyon dolara yükseldiğini aktaran Sertbaş, "İnsanlar artık dışarıda daha fazla vakit geçiriyor. Bu da doğrudan bizim sektörü etkiliyor. Türkiye, lojistik avantajı ve üretimdeki esnek yapısıyla rakiplerinin önüne geçiyor. Salgın öncesindeki 2019'daki ihracatımız 17,6 milyar dolardı. Bu yıl gelen taleple olumsuz bir durum olmazsa bunun üzerine çıkacağız gibi görülüyor. Hedefimiz 19 milyar doları aşmak. " dedi.
"BİRLİK OLARAK SON 5 YILIN REKORUNU KIRDIK"
Birlik olarak haziranda ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 131 milyon dolar olduğunu belirten Sertbaş, "Bundan önce 2014 Haziran'da bu rakamın üstüne çıkmıştık. Son 5 yıllık haziran rekorunu kırdık. Önümüzdeki aylarda gelen taleple yeni rekorlar kıracağımıza inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.
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