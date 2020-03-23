Medikal Sanayi Kümelenme Derneğinden "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulması önerisi

AA

Samsun'da, Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM),yeni tip koronavirüs ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve Ar-Ge'nin koordine edilip desteklendiği "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulmasını istedi.

MEDİKÜM Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, dünya gündeminin en önemli maddesini teşkil eden koronavirüsten anlaşılacağı üzere, dünyada hızla değişen şartların artık ilaç ve tıbbi cihazların bundan sonraki dönemlerde de en az savunma sanayisi kadar stratejik öneme sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Koronavirüs ve benzeri biyolojik unsurlarla hızlı mücadele için gerekli malzemelerin Ar-Ge’sinin ve üretiminin önceden planlanması gerektiğini belirten Aydemir, aksi takdirde birçok ülkede olduğu gibi basit bir şişe kolonya ve bir adet maskeye muhtaç kalınacağını ifade etti.

Samsun'dan yaklaşık 80 ülkeye tıbbi cihaz ihracatı yapıldığına işaret eden Aydemir, şöyle devam etti:

"Bana şu son 2 ay içinde çoğunluğu yurt dışına gönderilmek üzere yüzlerce yerden maske, dezenfektan ve gündemi meşgul eden Kovid-19 isimli koronavirüs ile mücadele etmek için gereken solunum cihazı gibi cihazlar soruldu. Üretimi zor olmayan bu cihazların maalesef kümelenmemizde şu an için üretimi yoktur yanıtını vermek zorunda kaldık. Bana göre bu tür üretimler ihtiyaç daha hasıl olmadan planlanmalı ve yönlendirilip yönetilmelidir."

Küresel salgınlara dikkati çeken Aydemir, "Bundan sonraki süreçte de bu ve benzeri süreçler yaşanmaya devam edecektir. Bugün Kovid-19 yarın Kovid 20, 21 olacaktır. Nasıl savunma sanayi devlet olarak destekleniyorsa aynı şekilde İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığının kurulması ve sonraki aşamalarda da bu başkanlık tarafından üretim, planlama, Ar-Ge faaliyetleri koordine edilip yürütülmesi yolu ile desteklenmelidir. Kolonya, koruyucu maske gibi normal zamanda yüzüne bakmadığımız malzemeleri, şu anda piyasada bulmakta güçlük çektiğimiz olgusundan hareketle bu olaydan çıkarılacak en büyük ders budur ve bir an önce gereği yapılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.