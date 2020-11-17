MediaMarkt "Bekarlar Günü" kampanyasında en çok tercih edilen ürün belli oldu

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MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, şirket tüm dünyada Bekarlar Günü olarak kutlanan 11.11 tarihinde teknolojiseverlere özel kampanyalar sunmuştu. 11 ve 12 Kasım tarihlerine özel kısıtlı bir süre için hayata geçirilen kampanaya dair veriler ve teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürünler ise MediaMarkt tarafından bugün açıklandı.

Bu verilere göre "bekar" teknolojiseverlerin en çok tercih ettiği ürün, sürpriz bir şekilde Dyson V7 kablosuz elektrikli süpürge oldu. Yapılan açıklamaya göre Dyson markalı süpürgeler MediaMarkt mağazalarında kategorisinde çok satılan ürünler arasında yer alsa da bu yılın verileri, geçtiğimiz yılın verileriyle karşılaştırıldığında farklılıklar da göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan verilere göre teknolojiseverlerin öncelikli tercihi akıllı cep telefonları olmuştu.

- Cep telefonları hala çok gözde

En çok satılan ürünler listesinde ilk sırayı Dyson V7 kablosuz süpürge alsa da en çok alışveriş yapılan kategoriler incelendiğinde ilk sırada cep telefonları görülüyor. Bunlar arasından en çok satın alınan telefon modeli ise Samsung Galaxy A71 oldu. Teknolojiseverlerin indirimde en çok alışveriş yaptığı ürün kategorilerinde ikinci sırayı beyaz eşyalar alırken listenin üçüncü sırasında ise süpürgeler bulunuyor.

MediaMarkt’ın açıkladığı verilerde dikkat çeken diğer bir başlık ise artan ciro, ziyaretçi ve alışveriş yapma oranları oldu. Buna göre indirim sürecinde MediaMarkt’ın ziyaretçi sayısında yüzde 54’lük bir artış yaşanırken mediamarkt.com.tr’ye gelen ziyaretçilerin alışveriş yapma oranında ise yüzde 117’lik artış gerçekleşti.

Bu veriler ise MediaMarkt’ın cirosal anlamda yüzde 417’lik bir büyüme yaşamasına neden oldu.