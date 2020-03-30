"TARİHİ BELDEMİZ BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR SESSİZLİK YAŞAMADI"

Mahallenin; Harput Kalesi, Ulu Cami, türbeler, Meryem Ana Kilisesi, Buzluk Mağarası ve Ölbe Vadisi gibi tarihi yerlerinin yanı sıra kültürel ve doğal güzellikleri ile yılın her mevsiminde, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Demirpolat, "Günde binlerce insanı ağırlayan Harput'umuzda salgından dolayı hiç kimse yok. Biz bu anlamda devletin yapmış olduğu çağrılara uyarak duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Geçen hafta günde giriş çıkış yapan araç sayısı 5-6 bin arasındaydı. Bugüne kadar böyle bir sessizlik yaşamamıştık" diye konuştu.