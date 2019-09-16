Ziyaretçilerden Tekin Ömür, İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Eşimle geldim, aslen buralıyım. Buranın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ani çok güzel bir yer. Burada yaşamak ve burayı yaşatmak lazım. İstanbul'a gittiğimde arkadaşlarıma burayı anlatacağım, gelsinler görsünler. Yöreye gelecek yerli ve yabancı turistler Ani Ören Yeri'ni, Kars Kalesi'ni, Ardahan Kalesi'ni gezmeli" diye konuştu.