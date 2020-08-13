"Medeniyetler Beşiği" Ani'deki tarihi yapılara yazılan yazılara tepki

AA

Kars kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Arpaçay Vadisi yakınında bulunan, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani, 2016'da Dünya Mirası olarak tescil edildi.85 hektarlık alandaki Ani Ören Yeri, bünyesinde Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr'in yanı sıra Amenaprgiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi önemli eserleri barındırıyor.Geçen yıl 3 bin 238'i yabancı olmak üzere 129 bin 38 kişinin ziyaret ettiği Ani Ören Yeri’ndeki tarihi yapılar göz kamaştırırken içerideki duvarlara yazılan yazılar tepkiye neden oluyor.Ani Ören Yeri’ndeki kazıya katılan sanat tarihi öğrencisi Aylin Başar, AA muhabirine Kars'taki Ani Ören Yeri’nin çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.Başar, "Ani Türkiye'de Ortaçağ'ın en önemli merkezlerinden birisi ama maalesef bazı vatandaşlarımız bilinçsiz şekilde kültürel yapılarımızı incitiyor. Burası bizim tarihimizi yansıtıyor, yazılan yazılar çok yanlış, bu yazıları gördüğümde çok üzülüyorum. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olmalı. Buraya aşkımızı, ismimizi yazdığımızda elimize ne geçiyor anlayamıyorum. Tarihi incitmeyelim, kirletmeyelim bunlar bizim değerlerimiz." diye konuştu.