"Medeniyetler Beşiği" Ani'de bayrama rağmen sessizlik hakim

Kars kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Arpaçay Vadisi yakınında bulunan, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Örenyeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.
11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani, 2016'da Dünya Mirası olarak tescil edildi.
85 hektarlık alandaki Ani Ören Yeri, bünyesinde, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr'in yanı sıra Amenaprgiç Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi önemli eserleri barındırıyor.
Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'ye, Ramazan Bayramı'nın da aralarında bulunduğu dini ve resmi bayramlarda yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyordu.
2019 yılında 3 bin 238'i yabancı olmak üzere 129 bin 38 kişinin ziyaret ettiği Ani, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ziyarete kapalı olduğu için salgın sürecinin başından itibaren sessiz günler geçiriyor.
- Yer sincapları sessizliğin tadını çıkartıyor
Kurulduğu günden itibaren 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani'de, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çıt çıkmıyor.
Baharın gelmesiyle yemyeşil renge bürünen Ani Ören Yeri'nde, havaların ısınması ve sessizliğin hakim olmasıyla "davetsiz misafirler" yer sincapları gün yüzüne çıkmaya başladı.
Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ani Ören Yeri'nin, çok kültürlü ve çok inançlı bir antik şehir olduğunu söyledi.
- Ani sessizliğe büründü
Duman, Ani Ören Yeri'nde onlarca medeniyetin yaşadığını ve geçmişte 100 binin üzerinde nüfusunun olduğunu ifade ederek, "Ani, özellikle kültürel amaçlı turistlerce çok tercih ediliyordu. Bu salgının yaygınlaşmasından dolayı haliyle Ani Ören Yeri de sessizliğe büründü. Tüm insanlar gibi, yaşayan bir tarih olan Ani de sessizliğini koronavirüsten dolayı koruyor." dedi.
Antik kentin, bir çok eserin ayakta durması ve ibadethanelerin de yan yana olması dolayısıyla beğeni topladığını ifade eden Duman, "2021 yılının dünya insanlığına daha faydalı olması adına, ülkemizin kültür ve turizmi açısından önemli bir isim olacağını düşündüğümüz Ani Ören Yeri'nin, Türkiye'nin 2021 Turizm Yılı teması olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
Duman, Ani'nin her mevsim ayrı güzel olduğunu ve ziyaretçi akınına uğradığını anlatarak, "Yeri ve yabancı turistler Ani'nin güzelliklerini anlatıyor, burada çok etkileniyor. Bir çok inanç yapılarını bir arada görmek turistleri mutlu ediyor. Turistler, inanç merkezlerini bir arada barındırdığı için buraya hayran kalıp buradan mutlu şekilde ayrılıyor." ifadelerini kullandı.
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