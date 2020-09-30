"Medeniyetler Bahçesi" temalı EXPO 2021, Hatay'da 23 Nisan-29 Ekim'de düzenlenecek

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Savaş, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla telekonferans aracılığıyla görüşüp, kent ekonomisine katkı sunmak ve şehrin zenginliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek EXPO 2021 için gerçekleştirilen hazırlıkları anlattı.

Savaş, kentin tarihi ve turistik değerlerini, merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde hazırlanan EXPO alanlarında tanıtacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce, gelecek yıl 1 Nisan'da başlatılması planlanan EXPO'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan-29 Ekim 2021'de yapılması kararlaştırıldı. EXPO ile kentin ticaret kapasitesini, turizm katsayısını ve tanınırlık oranını arttırmak istiyoruz. Amacımız Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Anadolu'nun ortasında önemli bir merkez olmuş olan Hatay'ın ticaret ve turizmde kendini ispat etmesini sağlamak."