'Medea' İstanbul Tiyatro Festivali'nde

MEDEA

17 & 18 Kasım 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Her oyunu heyecanla beklenen yazar ve yönetmen Simon Stone, antik tragedya yazarı Euripides’in neredeyse tarih boyunca sahnelenen Medea’sını, günümüzün diliyle ve yaşanmış bir olaydan çıkarak yeniden kurguluyor. Konusunu aldatılmanın verdiği, güçlü ve yakıcı bir intikam duygusundan alan bu tragedyayı, seyirciyi derinden etkileyen basit ve sade bir tasarımla sahneye koyuyor. Ve M.Ö. 5. yüzyıldan bu yana tiyatro sahnelerinin belki de en karanlık karakteri olan Medea, bu defa sıradan bir ailenin içinde çıkıyor karşımıza. Performansıyla eleştirmenlerden büyük övgüler alan Marieke Heebink’in canlandırdığı ana karaktere Altın Theo Ödülü’nü kazandıran oyunun yapımcısı geçtiğimiz yıl festivalin onur ödülü verdiği Ivo van Hove’un artistik direktörlüğünü yürüttüğü Internationaal Theater Amsterdam. “Hollanda Seçkisi” bölümü kapsamında sahnelenecek oyun, festivalin Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın sponsorluğunda, Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu PSM’nin değerli desteğiyle ve Hollanda Performans Sanatları Fonu’nun değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek.