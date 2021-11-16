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'Medea' İstanbul Tiyatro Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali son haftasında, festivalin merakla beklenen uluslararası yapımı Medea’yı Zorlu PSM’de, “Bu İşte Bir Kadın Var” teması kapsamında sahnelenecek. Ortak Yapım projesinin ilk oyunu Beni Sakın Yumruklardan ve Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu Toz’u ise Alan Kadıköy’de tiyatroseverlerle buluşturuyor.

16.11.2021 - 16:30 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • MEDEA
    17 & 18 Kasım 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

    Her oyunu heyecanla beklenen yazar ve yönetmen Simon Stone, antik tragedya yazarı Euripides’in neredeyse tarih boyunca sahnelenen Medea’sını, günümüzün diliyle ve yaşanmış bir olaydan çıkarak yeniden kurguluyor. Konusunu aldatılmanın verdiği, güçlü ve yakıcı bir intikam duygusundan alan bu tragedyayı, seyirciyi derinden etkileyen basit ve sade bir tasarımla sahneye koyuyor. Ve M.Ö. 5. yüzyıldan bu yana tiyatro sahnelerinin belki de en karanlık karakteri olan Medea, bu defa sıradan bir ailenin içinde çıkıyor karşımıza. Performansıyla eleştirmenlerden büyük övgüler alan Marieke Heebink’in canlandırdığı ana karaktere Altın Theo Ödülü’nü kazandıran oyunun yapımcısı geçtiğimiz yıl festivalin onur ödülü verdiği Ivo van Hove’un artistik direktörlüğünü yürüttüğü Internationaal Theater Amsterdam. “Hollanda Seçkisi” bölümü kapsamında sahnelenecek oyun, festivalin Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın sponsorluğunda, Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu PSM’nin değerli desteğiyle ve Hollanda Performans Sanatları Fonu’nun değerli işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

  • BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN 
    19 Kasım 20.00 / 20 Kasım 18.00 / Alan Kadıköy

    Son yıllarda yeni medya üzerinden yaratılan “iptal kültürü”ne mizahçı olmayı deneyen iki insanın gözünden bakan Beni Sakın Yumruklardan; yeni medyanın adalet ve değişim üzerinden vaat ettiklerini, “söz”ün bugün içine sıkıştırıldığı farklı dinamiklerle birlikte tartışmaya açıyor. Bir “açık mikrofon” akşamında yolları kesişen farklı kuşaktan iki kişi; kişisel olanın hikâyeleştirilmesi ve mizahın sınırları üzerine düşünmeye başlıyor. Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Yiğit Sertdemir ve Ecem Uzun rol alıyor. Türkiye tiyatrosuna yeni eserler kazandırma; yazar, yönetmen ve oyuncuların yaratım ve üretimini destekleme hedefiyle; BKM, DasDas, ENKA Sanat, İKSV ve Zorlu PSM’nin bir araya gelerek oluşturduğu “Ortak Yapım” projesi kapsamında sipariş verilen bu oyun, İstanbul Tiyatro Festivali’nin yapımcılığında ve Kadıköy Belediyesi’nin değerli işbirliğiyle seyirciyle buluşuyor.

  • TOZ 
    24 & 25 Kasım 20.00 / Alan Kadıköy 

    Güzeller güzeli ev kadını bir anne ile titiz avukat bir babanın tek kızı Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, hepimizin hikayesiyle kesişen bu tek kişilik oyun, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla festival seyircisiyle buluşacak. Oyunun yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Tekfen Holding. 

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