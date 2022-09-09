MEB, 2022-2023 akademik takvimini yayınladı. Tüm ara tatiller, yarıyıl tatilleri detaylı olarak takvimde açıklandı. Bu duyurunun yanında kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihleri de belli oldu. Sözleşmeli çalışan ve 3 yıllık çalışma sürelerini doldurduktan sonra atanan öğretmenler, başvuru yapabilecekler. İşte MEB'in duyurularından sonra okullar hakkında merak edilen soruların yanıtları...