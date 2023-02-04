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Mecnun Otyakmaz: Yaşananlardan hiçbirimiz mutlu değiliz

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Giriş: 04.02.2023 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL
Mecnun Otyakmaz: Yaşananlardan hiçbirimiz mutlu değiliz
AA

Otyakmaz, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soğuk bir havada sıcak bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Uzun zamandır taraftarımızın önünde kazanamamıştık. Beşiktaş galibiyetiyle hem taraftarımızı mutlu ettik hem de ligde biraz daha iyi konuma geldik. İlerisi için daha da ümitlendik." dedi.

Hakem hatalarıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine Otyakmaz, "Burada söyleyeceğim şeyler hiçbir sorunu çözmeyecek. Biz de sık sık hem federasyonla hem Kulüpler Birliği ile bir araya geliyoruz. Yine önümüzdeki hafta bir toplantımız var. Bu tip toplantılarda konuşulur ama tabii hoş şeyler olmuyor. Hiçbirimiz bu yaşananlardan mutlu değiliz." diye konuştu.

Sivasspor'da yaşanan sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine ise Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Maalesef sakatlıklar çok fazla olmaya başladı. Darbeye bağlı sakatlıklar da var, kas sakatlıkları da var. Hem Yatabare sakatlandı hem şimdi Jordy Caicedo sakatlandı. Bu bizi biraz takım kurmakta zorluyor. Yeni transferlerin katkısıyla daha geniş bir kadromuz olacak. İnşallah sakatlardan etkilenmeyeceğiz. Yeni transferlerin uyum sağlaması bugün de birinin gol atması, bizi çok mutlu etti. Jordy Caicedo ile ilgili henüz bir bilgi almadım, durumu yarın belli olur. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Çünkü Yatabare 3-4 hafta yok, Leke James'te daha henüz hazır değil. Yani üç santrforun sakat olması bizi biraz zorlayacak gibi."

Otyakmaz, sakat oyuncuların takıma katılmasıyla alternatifli bir kadroya kavuşacaklarını ve yeni bir oyuncu almayı düşünmediklerini ifade etti.

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