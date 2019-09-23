23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kent merkezindeki bir restoranda gerçekleşen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Takımlara başarı dileyen Vali Ayhan, centilmence bir müsabaka olması dileğinde bulunarak seyir zevki yüksek, dostane bir karşılaşma beklediklerini ifade etti.
Program sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, akşam oynanacak olan maçı kazanabilecek güçte olduklarını söyledi. Otyakmaz, "Bu akşam Trabzonspor ile çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Takımımız son karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansla her geçen hafta oyununu ileriye doğru götürdüğünü gösterdi. O yüzden iyi bir sonuç alacağımız bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Bilet satışlarından açıkçası çok memnun değilim. Bugün bir yoğunluk verirlerse tribünleri doldurmamız gerekiyor. Çünkü güçlü bir takımla oynayacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum” dedi.
“ÇOK İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR”
İyi bir takım olduklarının altını çizen Otyakmaz, “Rizespor karşılaşmasında gereksiz bir penaltıyla mağlubiyet oldu. Eğer olmamış olsaydı bugün bu durumdan memnun olduğumu söyleyebilirdim. Gazişehir maçındaki beraberlik beni biraz üzdü. Düşüncelerimin gerisinde kaldık ama bundan sonra alacağımız puanlarla bunu kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız, çok iyi bir teknik direktörümüz var. Geç katılanların forma giymesiyle beraber ideal bir Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İyi bir sezonun bizi beklediğine bütün kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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