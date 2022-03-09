Otyakmaz, katıldığı bir programda gazetecilere ligde kalan haftalardaki hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Ligde çok ciddi bir mücadelenin devam ettiğini belirten Otyakmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı tedbirlerin kaldırılmasını olumlu bulduklarını ifade etti.
Bilim Kurulu kararı ve Türkiye Futbol Federasyonunun onayıyla 12 yaşından küçük taraftarların stadyuma alınacağını ve HES kodu uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Otyakmaz, "Bu bizim için çok sevindirici haber. Son dönemlerde stadyumlar boş kaldı, artık bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum." dedi.
Ligde son 10 haftaya taraftarlarla daha güçlü girmeyi arzuladıklarını dile getiren Otyakmaz, "Bu vesileyle taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen Passolig kartlarımızı güncelleyelim. HES kodu uygulaması kalktı, çocuklarımızla stadyumdaki yerimizi alalım." diye konuştu.
"LİGİ PRESTİJ OLARAK ÜST SIRALARDA BİTİRMEYİ İSTİYORUZ"
Ligde kalan haftaların önemine vurgu yapan Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Sanırım Türkiye Kupası'na yoğunlaşmaktan kaynaklı konsantrasyon söz konusu. Sakatlarımızın dönmesiyle daha güçlü bir Sivasspor oluşacaktır. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda iyi çıkışlar yakaladığımız seriler olmuştu. Yine tarihi tekerrür ettirip, arzu ettiğimiz puanları alıp ligi üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz."
"TÜRKİYE KUPASI'NDA TARAFTARLARIMIZA FİNAL COŞKUSUNU YAŞATALIM İSTİYORUM"
Ligin 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacaklarını anımsatan Otyakmaz, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu bildirdi.
Otyakmaz, Adana deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu maçtan sonra bizim için çok önemli bir süreç başlayacak. Mustapha Yatabare'nin bir sakatlığı var, belki ondan mahrum oynayacağız ama kalan oyuncularımızla bu işin üstünden geleceğimize olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları yarı final maçını da değerlendiren Otyakmaz, "Aytemiz Alanyaspor çok ciddi bir rakip, başarılı bir skorla Yukatel Kayserispor'u deplasmanda yendiler. Ciddi olmamız lazım, iyi hazırlanarak taraftarımıza en azından final coşkusunu yaşatalım istiyorum." ifadelerini kullandı.
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