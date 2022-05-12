Demir Grup Sivasspor'un lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansını değerlendiren Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin her sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıktığını dile getirdi.
Sezon içerisinde birkaç önemli mağlubiyet yaşamalarından dolayı hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Otyakmaz, "Kritik aşamalardaki birkaç maçımızdan puan çıkarabilseydik, ligde arzu ettiğimiz yerde olurduk. Maalesef şu anda ligde kendimizi biraz başarısız görüyoruz." dedi.
Sezon içerisinde önemli oyuncularının sakatlık yaşadığına dikkati çeken Otyakmaz, "Bu sene hem koronavirüs hem de sakatlıklar çok fazla oldu. Dolayısıyla arzu ettiğimiz yerde değiliz, olmadığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
"ARZU ETTİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"
Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılması nedeniyle sezona erken başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sezon başında Avrupa kupalarına katılıyor olmamızdan dolayı takımımızı en erken şekilde hazır hale getirmiştik ve transferleri bitirmiştik. Transferin son dönemine kalacak bazı transferlerimiz de aceleciliğimiz yüzünden gerçekleşmedi. O zaman Avrupa Kupası maçlarından dolayı ihtiyaç vardı. Dolayısıyla takımımız bu sene çok erken lige hazırlandı. Ancak bazı transferlerin uyum sağlayamadığını, takıma çok fazla katkıda bulunamadığını gördük. Dolayısıyla takımımız biraz dar çerçevede kaldı. Sakatlıklarla beraber bu çerçeve biraz daha daraldığında da sıkışık karşılaşmalar oynamak zorunda kaldık ve arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bu sene aynı hataya düşmeden, yine erken şekilde hazırlanmaya gayret edeceğiz."
Yayın ihale süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Otyakmaz, "Yeni yayın ihalesinden gelecek paraların inanılmaz derecede düştüğü göz önüne alınırsa, zor bir süreç. Özellikle spor yasasından sonra tam da önümüzü göremediğimiz bir ortamda, bizi çok zor bir sürecin beklediğini maalesef söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Otyakmaz, kulüp avukatlarının spor yasasıyla ilgili gerçekleştireceği bilgilendirmeden sonra gelecek dönemde neler yapabileceklerinin kararını alacaklarını dile getirdi.
KUPADA FİNALE YÜKSELME MUTLULUĞU
Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda 2-1 kazandıkları maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak, tarihlerinde ilk kez finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Başkan Otyakmaz, Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları rövanş maçında stadı tamamen dolduran taraftarlara, desteklerinden dolayı Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.
Yarı finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Otyakmaz, iki Anadolu takımının mücadele edecek olmasına sevindiğini sözlerine ekledi.
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